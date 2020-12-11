Предприятие "Русского Угля" обеспечило топливом зоопарк в Хакасии

Москва, 11 декабря. Абаканский зоопарк работает круглый год, но с понижением температуры ниже 0 градусов часть животных переведена из уличных клеток и вольеров в помещение. Для его отопления и поддержания комфортной для теплолюбивых животных температуры разрез Кирбинский, входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь", бесплатно предоставил ГБУ РХ "Центр живой природы" 150 тонн высококалорийного угля.

В холодное время года теплолюбивые животные содержатся в здании террариума. В течение зимних месяцев с постоянными обитателями террариума (змеями, ящерицами, черепахами, крокодилом и другими видами пресмыкающихся) там соседствуют обезьяны, птицы, грызуны. Террариум отапливается и открыт для посещения гостей.

"Кроме этого благотворительный уголь используется для отопления закрытого помещения для зимнего содержания животных, кухни, столярной мастерской и административного корпуса. По словам представителей зоопарка, 150 тонн угля хватит на весь отопительный сезон", - рассказал представитель компании "Русский Уголь".

Абаканский зоопарк основан в 1972 году. В настоящее время площадь зоопарка составляет 57208 кв м, где представлено порядка 160 видов животных, в том числе около 50 из которых занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия.