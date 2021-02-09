"Русский Уголь" наградил лучших угольщиков Красноярского края

ТАСС, 9 февраля. Новые автомобили-кроссоверы и денежные премии вручены трем бригадам горняков Красноярского края, машинистам экскаваторов разрезов Переясловский и Саяно-Партизанский компании "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) за достижение высоких производственных результатов по итогам 2020 года. Красноярские угольщики стали лучшими среди 60 бригад различных видов экскаваторов 6 угольных разрезов Сибири и Дальнего Востока России в 3 из 6 номинациях производственного соревнования, проходившего на предприятиях "Русского Угля" весь 2020 год.

"Ежемесячно производственные результаты всех бригад-участников соревнования фиксировала специальная комиссия. Победители не только выдали на-гора больше всех тонн угля и кубометров горной массы, но и соблюдали при этом трудовую и производственную дисциплину, требования промышленной безопасности и охраны труда", - рассказал представитель компании.

Бригада шагающего экскаватора ЭШ 10/70 № 365 разреза Переясловский бригадира Андрея Калашникова стала победителем производственного соревнования "Русского Угля" уже в третий раз. Второй раз пальма первенства досталась бригаде электрического карьерного гусеничного экскаватора ЭКГ-5А № 4 бригадира Юрия Ганичева, которая также добывает топливо на разрезе Переясловский.

В 2021 году на разрезе Переясловский, отрабатывающем запасы Переясловского буроугольного месторождения, будет добыта 95-миллонная тонна угля с момента ввода разреза в эксплуатацию в 1983 году. На предприятии производят бурый энергетический уголь марки "БР", который отгружается российским и зарубежным потребителям. Переясловский уголь идет на нужды генерирующих компаний – ТЭЦ и ГРЭС, крупных предприятий сферы ЖКХ, а также сжигается в небольших котельных. Это топливо обладает одним из самых высоких показателей калорийности среди всех бурых углей на материковой части РФ. В запасах Переясловского разреза – около 260 млн тонн угля.

В производственном соревновании компании "Русский Уголь" победу одержала также бригада гидравлического гусеничного экскаватора Komatsu PC-400 № 6 разреза Саяно-Партизанский. Автомобиль в награду за достижение высоких производственных показателей получил машинист Дмитрий Бизюков.

В 2020 году "Русский Уголь" на 18% нарастил добычу каменного энергетического угля на разрезе Саяно-Партизанский. По итогам 2020 г. здесь добыто 1,3 млн тонн топлива, что на 200 тыс. тонн превышает объемы добычи 2019 года, составившие 1,1 млн тонн.

На предприятиях "Русского Угля" в Красноярском крае работают более 1000 человек. Красноярский энергетический уголь отгружают российским и зарубежным потребителям.