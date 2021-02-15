"Русский Уголь" подарил автомобиль лучшей бригаде горняков Амурской области

ТАСС, 15 февраля. Отечественный внедорожник подарила горнякам Амурской области, достигшим наивысших производственных результатов в 2020 году, входящая в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь".

Бригада экскаватора-драглайна ЭШ 15/90 № 14 бригадира Аурела Костина на разрезе Северо-Восточный по итогам 2020 года победила в производственном соревновании в самой внушительной номинации - "шагающие экскаваторы с емкостью ковша от 15 м³ включительно". В производственном соревновании компании "Русский Уголь" принимали участие бригады 60 экскаваторов 6 угольных разрезов Амурской области, Красноярского края и Хакасии.

Для победы машинистам экскаваторов нужно было не только показывать наиболее высокие производственные результаты, но и соблюдать при этом трудовую дисциплину, требования промышленной безопасности и охраны труда.

"Разрез Северо-Восточный отрабатывает запасы Райчихинского буроугольного месторождения и находится рядом с городом Райчихинском. Особенность угледобывающего предприятия – применяемая здесь бестранспортная система разработки. Добываемый уголь отгружается из забоя непосредственно в полувагоны. В 2020 году горняки разреза Северо-Восточный на 106,6 процентов перевыполнили производственный план по добыче энергетического угля", - рассказали в пресс-службе компании.

Амурский уголь обеспечивает энергобезопасность Приамурья. На нем работают Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС. В ближайшие 3 года на них поступит более 8 млн тонн твердого топлива, добываемого на разрезах Приамурья. Также амурский уголь отгружается на нужды жилищно-коммунального хозяйства области.

Благодаря тому, что добывающие мощности находятся рядом с генерирующими, поставки местного бурого угля обладают высокой экономической эффективностью для региона. Стоимость амурского твердого топлива гораздо ниже дальнепривозных углей, поскольку издержки на его логистику минимальны.