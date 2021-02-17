"Русский Уголь" оказал помощь городской больнице Райчихинска

ТАСС, 17 февраля. Горняки компании "Амуруголь" (актив входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в Приамурье) оказали социальную поддержку больнице города угольщиков Райчихинска.

Медучреждению передано специальное оборудование для помощи больным коронавирусной инфекцией – кислородные концентраторы, хирургические отсасыватели, пульсоксиметры, медицинские облучатели-рециркуляторы, бактерицидные лампы и другие средства для борьбы с covid-19.

"Амуруголь" как социально ориентированное и градообразующее предприятие не могло остаться в стороне при решении проблемы лечения и профилактики остро респираторных болезней в городе угольщиков Райчихинске. В оперативном порядке приобретено столь необходимое медицинское оборудование для городской больницы. Надеемся, что оно принесет немалую пользу жителям города", - пояснил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО "Амуруголь" Евгений Матлаускас.

На предприятиях "Амуругля" продолжается соблюдение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции – ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция служебных и производственных помещений, транспорта и техники. Обязательный предсменный и послесменный медицинский осмотр позволяет оперативно оценивать состояние здоровья горняков перед началом и в конце работы, также самочувствие работников отслеживается в течение дня.

Благодаря соблюдению режима высокой готовности к противодействию коронавирусной инфекции горнякам Амурской области удается вести бесперебойную добычу энергетического угля, обеспечивая тем самым энергобезопасность Приамурья. Своевременная отгрузка угля особенно важна в период отопительного сезона. На амурском буром угле работают Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС, также топливо отгружается областному сектору ЖКХ.