Производительность труда на разрезах "Русского Угля" в Приамурье выросла на 18%

ТАСС, 1 марта. В декабре 2020 года на угольных разрезах АО "Амуруголь" (актив входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в Приамурье) достигнут максимальный за всю историю предприятия показатель производительности труда – 240,3 тонны на человека.

Для сравнения, в декабре 2019 года этот показатель составлял 221,5 тонны на человека, в 2010 году – 126,9 т./чел., в 2005 году – 99,3 т./чел.

Трудовой рекорд по добыче "черного золота" в Амурской области советской эпохи был установлен в 1977 году, когда среднемесячная производительность труда угольщиков Приамурья составляла 202 тонны на человека.

"Существенно повысить производительность труда предприятий АО "Амуруголь" в 2020 году помогло изменение системы планирования, успешная реализация программы "Бережливое производство" и реализация других программ по повышению эффективности производственных процессов. Рост производительности на 18,2% относительно планового уровня имеет большое значение для условий отработки запасов угля в Амурской области", - рассказали в компании "Амуруголь".

Отметим, что для обеспечения роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики России майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году утвержден национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". В рамках нацпроекта реализуется комплекс мероприятий по государственной поддержке бизнеса, включающий в себя экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Реализация нацпроекта в Амурской области запланирована на 2022 год.

При этом системная работа по повышению операционной эффективности на предприятиях "Русского Угля" в Амурской области ведется уже в течение нескольких лет. Работники "Амуругля" являются активными участниками корпоративной программы "Бережливое производство", благодаря их рационализаторским предложениям повышается эффективность производственных процессов угледобывающих предприятий.