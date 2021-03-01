{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новости компаний

Производительность труда на разрезах "Русского Угля" в Приамурье выросла на 18%

На предприятии побили рекорд, державшийся с 1977 года

ТАСС, 1 марта. В декабре 2020 года на угольных разрезах АО "Амуруголь" (актив входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в Приамурье) достигнут максимальный за всю историю предприятия показатель производительности труда – 240,3 тонны на человека.

Для сравнения, в декабре 2019 года этот показатель составлял 221,5 тонны на человека, в 2010 году – 126,9 т./чел., в 2005 году – 99,3 т./чел.

Трудовой рекорд по добыче "черного золота" в Амурской области советской эпохи был установлен в 1977 году, когда среднемесячная производительность труда угольщиков Приамурья составляла 202 тонны на человека.

"Существенно повысить производительность труда предприятий АО "Амуруголь" в 2020 году помогло изменение системы планирования, успешная реализация программы "Бережливое производство" и реализация других программ по повышению эффективности производственных процессов. Рост производительности на 18,2% относительно планового уровня имеет большое значение для условий отработки запасов угля в Амурской области", - рассказали в компании "Амуруголь".

Отметим, что для обеспечения роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики России майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году утвержден национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". В рамках нацпроекта реализуется комплекс мероприятий по государственной поддержке бизнеса, включающий в себя экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Реализация нацпроекта в Амурской области запланирована на 2022 год.

При этом системная работа по повышению операционной эффективности на предприятиях "Русского Угля" в Амурской области ведется уже в течение нескольких лет. Работники "Амуругля" являются активными участниками корпоративной программы "Бережливое производство", благодаря их рационализаторским предложениям повышается эффективность производственных процессов угледобывающих предприятий.

Новости компаний
"Русский Уголь" оказал помощь городской больнице Райчихинска
Амурские горняки подарили больнице Райчихинска медоборудование для помощи больным COVID-19
Читать полностью