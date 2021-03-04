В 2020 году на предприятиях "Русского Угля" выросла зарплата горняков

ТАСС, 4 марта. Фактическая заработная плата по основным рабочим профессиям на предприятиях "Русского Угля" в 2020 году выросла на 10-16% по сравнению с показателями 2019 года. К основным рабочим профессиям угледобывающих предприятий относятся машинист экскаватора, водитель технологического транспорта и машинист тепловоза, уточнили в пресс-службе компании.

В 2020 году "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) инвестировал более 115 млн рублей в социальные программы для горняков и благотворительные проекты в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии.

"Несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса и ее негативным влиянием на мировую экономику, в 2020 г. нам удалось продолжить социальную поддержку работников компании и их семей и оказание благотворительной помощи нуждающимся в регионах присутствия компании. Повышение заработной платы по основным рабочим профессиям в этот непростой год считаю особенно важным, поскольку в период сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире благодаря труду горняков велась непрерывная добыча угля и своевременная отгрузка топлива потребителям. Результатом этого труда стало обеспечение энергобезопасности, в том числе, и многих социально значимых объектов, в 60 регионах РФ", - отметил генеральный директор компании "Русский Уголь" Станислав Грачев.

Для работников всех предприятий "Русского Угля" в Амурской области, Красноярском крае, Хакасии и Москве на регулярной основе организованы массовые лабораторные тесты на коронавирусную инфекцию. Тестирование работников проводится за счет средств компании. В 2020 году на предприятиях "Русского Угля" проведено более 8 тыс. лабораторных тестов на covid-19.

В числе благотворительных проектов "Русского Угля" в 2020 г. были поддержка образовательных, культурных и спортивных программ в регионах присутствия компании, помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детским домам, социально незащищенным гражданам. Подшефным образовательным учреждениям "Русского Угля" во всех регионах присутствия компании в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции были подарены бактерицидные облучатели-рециркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха, антисептики и средства индивидуальной защиты.

В 2020 году "Русский Уголь" проводил социальные программы для работников, среди которых — обучение и повышение квалификации специалистов, материальная помощь работникам, вознаграждения при выходе на пенсию и другие.

Социальная и благотворительная политика компании "Русский Уголь" в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии будет продолжена в 2021 году.