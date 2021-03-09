Китай рассматривает возможность импорта бурого амурского угля

Москва, 9 марта. Потребление угля в КНР в 2020 г. составило 4,04 млрд тонн. При этом объем импорта угля Китаем в 2020 г. составил 304 млн тонн, что на 8% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Государственное статистическое управление КНР. Таким образом, Китай не только сохраняет лидерство по добыче и потреблению угля, но и активно импортирует это твердое топливо, в том числе из России. Российский уголь в Китае используется в ЖКХ, на ТЭЦ, в стекольной, цементной, сельскохозяйственной промышленности.

Входящая в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь», активы которой расположены в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии, сотрудничает с разными компаниями из КНР. Одна из таких компаний - Hong Kong Global Energy Group Limited.

«Во-первых, Россия и Китай – соседи, так что в КНР логистически удобнее импортировать уголь из России. Во-вторых, качество российского угля лучше австралийского и американского по таким показателям, как калорийность и сера. В-третьих, в России есть широкий спектр разных марок энергетического и коксующегося угля. Кроме того, импортировать уголь на Северо-Восток Китая из Австралии и США очень далеко и дорого, а в Индонезии добывают в основном уголь невысокой калорийности. Поэтому импорт угля из России выгоден Китаю, в КНР всегда есть спрос на российский уголь», - рассказал господин Цзинь Дяньчэнь, Президент Hong Kong Global Energy Group Limited.

Ежегодно компания Hong Kong Global Energy покупает свыше 100 тыс. тонн продукции «Русского Угля» с разрезов Красноярского края и Хакасии, а в перспективе планирует расширять ассортимент импортируемого из России энергетического угля. Обсуждается вопрос возможности поставок в КНР, в том числе, амурского бурого угля с разрезов Ерковецкий и Северо-Восточный. Открытие нового российско-китайского погранперехода, железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян, сделает удобной для Китая логистику амурского угля, считают в угольной компании.

Запасы энергетического угля Амурской области превышают 500 млн тонн. Добыча бурого энергетического угля ведется в регионе открытым способом с 1930-ых гг. Ежегодна на разрезах Амурской области добывается около 3,5 млн тонн этого топлива. В угольной отрасли трудоустроено около 1,7 тыс. жителей Приамурья.