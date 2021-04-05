"Русский Уголь" сообщил о росте запасов бурого угля в Приамурье

Москва, 5 апреля. О планомерном росте запасов бурого энергетического угля расположенного в Амурской области разреза Ерковецкий сообщила компания "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева).

Лицензионные запасы угольного разреза Ерковецкий на начало 2021 года превысили 500 млн тонн твердого топлива, что делает возможным эксплуатировать разрез более 180 лет.

При этом благодаря обширным ресурсам Ерковецкого буроугольного месторождения, составляющим около 3 млрд тонн, производственная мощность угледобывающего предприятия имеет неограниченный потенциал роста.

За последние 10 лет годовая производственная мощность разреза Ерковецкий выросла с 1,7 млн тонн до 2,2 млн тонн с перспективой дальнейшего роста до 2,5 млн тонн топлива. На данный момент на предприятии задействовано 29 единиц крупной горнотранспортной техники, в штате разреза – 550 человек.

Рост производственной мощности Ерковецкого разреза позволит привлечь на предприятие высвобождающиеся материальные и технические ресурсы с Райчихинского буроугольного месторождения, которое почти 100 лет обеспечивало Амурскую область и соседние регионы энергетическим углем.

"Энергетический уголь остается в числе наиболее доступных и самых востребованных видов топлива. Обеспечивая топливом Приамурье, мы обеспечиваем рабочими местами тысячи жителей Амурской области", - отметил представитель компании "Русский Уголь".

Уголь марки "2БР" производства АО "Амуруголь" идет на обеспечение предприятий тепло- и электроэнергетики и сектора ЖКХ Амурской области и прилегающих областей (Еврейская АО, Хабаровский край). Качественные характеристики развивающегося разреза Ерковецкий не уступают качеству угля Райчихинского месторождения.