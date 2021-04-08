"Русский Уголь": на мировом рынке растет спрос на хакасский энергетический уголь

Москва, 8 апреля. Компания "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) сообщает о росте спроса на продукцию угольного разреза Степной (Хакасия) со стороны мировых потребителей.

В 2020 году отгрузки добытого на разрезе Степной в Хакасии каменного энергетического угля на мировой рынок выросли на 14% по сравнению с 2019 годом и составили 1,9 млн тонн.

Наиболее активный интерес к хакасскому энергетическому углю проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь тренд задают потребители из Китая, Вьетнама, Малайзии и Тайваня. "Русский Уголь" сообщает о росте спроса на продукцию разреза Степной в странах АТР в 2020 году.

"Спрос на уголь разреза Степной за рубежом активен и по западному, и по восточному направлению. Продукция разреза поставляется в 15 стран мира", - сообщил представитель компании "Русский Уголь".

На разрезе Степной добывают каменный энергетический уголь марки "Д" калорийностью свыше 5 500 ккал/кг. Отличительная особенность топлива – малое содержание серы. Благодаря этому уголь легко горит. Такое топливо также подходит для отопительных печей объектов социально-бытового назначения и для отопления жилых домов частного сектора. 98,8% добытого угля перерабатывается на обогатительной фабрике, благодаря чему повышаются калорийность и качественные характеристики продукции. Ежегодно на разрезе Степной добывают свыше 4 млн тонн твердого топлива. Так, в 2020 году было добыто более 4,4 млн тонн угля.