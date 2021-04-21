"Русский Уголь" нарастил объем добычи в I квартале 2021 года

Москва, 21 апреля. В январе-марте 2021 года объем добычи энергетического угля на предприятиях входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" составил 3,6 млн тонн. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличению добычи способствовал активный спрос на энергетический уголь в России и мире, а также в целом благоприятная ситуация на рынке топлива в первом квартале текущего года.

"Это дает возможность с оптимизмом смотреть в будущее и планировать рост производственных мощностей после непростого, на наш взгляд, для угольной отрасли России 2020 года", - прокомментировал производственные результаты и перспективы представитель компании.

"Русский Уголь" ведет добычу бурого и каменного энергетического угля открытым способом. Производственные активы компании расположены на территории Амурской области, Красноярского края и Хакасии. В составе холдинга – 7 угольных разрезов, а также обогатительная фабрика.

Продукция "Русского Угля" востребована в сфере ЖКХ и крупной генерации, а среди потребителей – в том числе государственные организации и владельцы частных домохозяйств. География отгрузки охватывает 60 регионов РФ и 15 стран мира.