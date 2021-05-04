"Русский Уголь": на 22% выросли отгрузки энергетического угля на экспорт

Москва, 4 мая. Входящая в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" сообщает о росте отгрузок энергетического угля на экспорт в I кв. 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 22% - с 0,98 до 1,2 млн тонн.

На внутренний рынок в I кв. 2021 года отгружено 2,7 млн тонн угля, рост – 17%.

Всего в январе – марте 2021 года "Русский Уголь" отгрузил потребителям 3,9 млн тонн каменного и бурого энергетического угля. Это на 18% больше, чем в I кв. прошлого года.

"Основными драйверами роста отгрузок стал бурый уголь марки "3Б", добываемый на разрезе Переясловский в Красноярском крае (рост отгрузок с 0,9 до 1,1 млн тонн), а также каменный энергетический уголь марки "Д", добываемый на разрезах Степной и Кирбинский в Хакасии. Объем поставок угля с разреза Степной на внутренний рынок в I кв. 2021 года вырос на 56% - с 274 до 427 тыс. тонн. Поставки Кирбинского угля российским потребителям выросли за январь – март 2021 г. с 137 до 348 тыс. тонн", – рассказал представитель компании.

На 24% в первом квартале выросли экспортные поставки каменного угля марок "Г" и "ДГ", добываемого на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае, – с 238 до 295 тыс. тонн.