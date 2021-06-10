"Русский Уголь" отгрузил 58,5 тыс. тонн бурого угля для нужд Минобороны

Москва, 10 июня. 58,5 тыс. тонн бурого энергетического угля, добываемого на предприятиях Красноярского края, поставила с начала 2021 года на нужды Минобороны РФ компания "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева). Для отопления объектов Минобороны в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области "Русский Уголь" ежегодно отгружает около 180 - 200 тыс. тонн переясловского энергетического угля. Этот вид топлива обладает одним из самых высоких среди бурых углей материковой части РФ показателем калорийности.

Сотрудничество "Русского Угля" и Минобороны длится уже около 20 лет. Минобороны выбирает компанию своим поставщиком в ряде регионов Дальнего Востока РФ на основании постановления Правительства.

"Русский Уголь" считает Министерство обороны одним из ключевых партнеров. За время сотрудничества с министерством наша компания показала себя надежным поставщиком качественной угольной продукции. Все поставленные задачи по обеспечению объектов топливом удается выполнять строго в установленные обязательствами сроки. Если расход топлива на котельных нашего партнера из-за погодных условий увеличивается, мы всегда готовы оперативно ускорить поставки или обеспечить дополнительные внеплановые поставки. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, все наши партнерские обязательства перед Минобороны были выполнены в полном объеме", - рассказал представитель компании "Русский Уголь".

Благодаря поставкам энергоносителя своевременно создается нормативный запас топлива на складах для подготовки к отопительному сезону и жизнеобеспечения объектов министерства. Продукция "Русского Угля" используется для нужд свыше 200 котельных, оборудованных под бурый уголь.