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"Русский Уголь" развивает добывающие мощности в Красноярском крае

Компания расширяет парк техники разреза
© Пресс-служба компании "Русский Уголь"

Москва, 18 июня. В рамках инвестиционной программы, направленной на развитие добывающих мощностей расположенного в Красноярском крае разреза Саяно-Партизанский, компания "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) расширяет парк техники разреза.

На предприятии, производящем каменный энергетический уголь марок "Г" и "ДГ", введен в эксплуатацию новый экскаватор - Liebherr R 9100.

Он разработан как эффективное решение для загрузки карьерных самосвалов и востребован для производства вскрышных работ. Данная модель экскаватора отличается большой универсальностью и адаптирована к различным условиям применения.

В 2021 году "Русский Уголь" планирует добыть на разрезе Саяно-Партизанский 1,3 млн тонн каменного энергетического угля. Объем добычи на разрезе за 5 месяцев 2021 года составил 470 тыс. тонн топлива.

В перспективе производственная мощность Саяно-Партизанского разреза вырастет до 1,5 млн тонн угля в год.

Напомним, что в 2020 году компания "Русский Уголь" на 11% - до 1,24 млн тонн - увеличила отгрузку саяно-партизанского угля по сравнению с показателем 2019 года (1,12 млн тонн).

Благодаря высокой калорийности (более 6 тыс. ккал/кг) это вид топлива пользуется спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также экспортируется в ряд стран Европы. Саяно-Партизанский уголь отгружается на нужды крупных энергетических компаний, промышленных предприятий и сектора ЖКХ.

По итогам I кв. 2021 года экспортные поставки добываемого на разрезе Саяно-Партизанский угля выросли на 24% - до 295 тыс. тонн. 

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