"Русский Уголь" инвестирует 7 млрд рублей в развитие разреза Кирбинский в Хакасии

Москва, 24 июня. В 2021 - 2024 ггоду компания "Русский Уголь" инвестирует более 7 млрд рублей в развитие угольного разреза Кирбинский в Хакасии. Об этом сообщил генеральный директор "Русского Угля" Станислав Грачев в ходе ввода в эксплуатацию очистных сооружений разреза. Общий объем инвестиций в строительство очистных сооружений разреза Кирбинский, основой которых стала полностью автоматизированная многоуровневая очистка карьерных вод до норм рыболовно-хозяйственных водоемов с использованием отечественной технологии Dyclar, составил 500 млн рублей.

В 2021 году "Русский Уголь" планирует добыть на Кирбинском разрезе 2,1 млн тонн топлива. К 2024 году компания увеличит годовой объем добычи до 4 млн тонн с дальнейшей перспективой роста до 5 млн тонн. Разрез Кирбинский отрабатывает запасы Бейского каменноугольного месторождения. Опытно-промышленное освоение участка началось в 2018 году. Балансовые запасы предприятия составляют 350 млн тонн каменного энергетического угля марки "Д".

"Русский Уголь" также планирует построить на разрезе Кирбинский обогатительную фабрику мощностью 5 млн тонн угля в год. После переработки калорийность обогащенной продукции будет превышать 6 тыс. ккал/к году.

Помимо разреза Кирбинский, активом "Русского Угля" в Хакасии является разрез Степной производственной мощностью 4,5 млн тонн угля в год и обогатительная фабрика. На предприятиях "Русского Угля" в Хакасии работают 1500 человек, а к 2025 году на разрезе Кирбинский будут созданы 240 новых рабочих мест.

"За 2018 - 2020 гг. предприятия "Русского Угля" перечислили в бюджет Хакасии около 1,24 млрд рублей налоговых отчислений. Инвестиции в благотворительные и социальные проекты на территории Хакасии за этот период составили 674 млн рублей. При этом более 50% денежных средств направлено на экологические проекты", - отметил Станислав Грачев.

Генеральный директор "Русского Угля" отметил, что компания уделяет особое внимание реализации экологических программ и сохранению историко-культурного наследия Хакасии. "Русский Уголь" финансирует создание заказника "Озера Койбальской степи", проводит экологические акции и природоохранные мероприятия в регионе. В рамках восстановления водных биоресурсов свыше 75 тыс. мальков хариуса выпущено в реку Абакан. Компания финансирует проведение археологических раскопок на территории разреза Кирбинский, объем инвестиций составляет 92 млн рублей.