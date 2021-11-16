На Переясловский разрез поступила новая вспомогательная техника

ТАСС, 16 ноября. На Переясловском разрезе (актив компании "Русский Уголь" в Красноярском крае) введена в эксплуатацию новая вспомогательная техника - грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ 25072. Одно из ключевых преимуществ данного автомобиля - возможность разгрузки без участия автопогрузчиков и прочей дополнительной техники. Благодаря своим техническим характеристикам он с успехом проходит не только по асфальтированным дорогам, но и по грунту.

Новый грузовой автомобиль на разрезе будет задействован на всех производственных участках и предназначен для оперативного обеспечения ремонтно-механической службы, подвоза запасных деталей, расходных материалов, а также доставки угля индивидуальным потребителям.

Также именно на этой машине будут привозить льготный уголь работникам разреза и пенсионерам предприятия. Переясловский разрез предоставляет бесплатный пайковый уголь всем сотрудникам, отработавшим на предприятии не менее 11 месяцев, и пенсионерам предприятия. "Годовая норма выдачи угля для бытовых нужд устанавливается в размере 8 т рядового угля марки 3БР или 2БР на одного человека. Из запланированных 3108 т пайкового угля за девять месяцев 2021 года уже выдано 1451 т", - пояснили в компании.

Новым грузовым автомобилем управляет Александр Федорович Вильтовский. Стаж его работы на Переясловском разрезе - без малого 15 лет.

"За время моей работы на разрезе - это вторая машина. Новой машиной я доволен: она маневренная, удобная в управлении, комфортная кабина, мягкие сидения, работать на ней одно удовольствие!", - не без гордости рассказывает Александр Федорович.

В кабине автомобиля уже установлены тахограф, который контролирует соблюдение режима труда и отдыха водителя, и рация - для оперативной связи при работе на территории разреза.