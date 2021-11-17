Добыча угля на разрезе Саяно-Партизанский с начала 2021 года превысила 1 млн т

ТАСС, 17 ноября. С начала 2021 года добыча угля на разрезе Саяно-Партизанский (актив компании "Русский Уголь" в Красноярском крае) превысила 1 млн т топлива. На предприятии добывают высококалорийный каменный энергетический уголь марок "Г" и "ДГ".

За январь - октябрь 2021 года на разрезе добыто 1,05 млн т топлива, что на 6% больше результатов 10 месяцев 2020 года.

Напомним, что в 2020 года компания "Русский Уголь" на 11% - до 1,24 млн т - увеличила отгрузку саяно-партизанского угля по сравнению с уровнем 2019 года. (1,12 млн т).

Благодаря высокой калорийности (более 6 тыс. ккал/кг) этот вид топлива пользуется спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также экспортируется в ряд стран Европы. Саяно-Партизанский уголь отгружается на нужды крупных энергетических компаний, промышленных предприятий и сектора ЖКХ.