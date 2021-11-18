"Русский Уголь" повышает уровень цифровизации производственных процессов

ТАСС, 18 ноября. Компания "Русский Уголь" перевела на цифру большинство производственных процессов на предприятиях в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии.

На всех предприятиях компании "Русский Уголь" активно используется система спутникового мониторинга Wialon компании Gurtam. К системе подключено более 99% (свыше 550 единиц) транспортных средств и карьерной техники, занятых в производственных процессах. В режиме реального времени ведется мониторинг и анализ данных о текущем местоположении, моточасах, пробеге и скорости, уровне топлива и других параметрах спецтехники, отслеживаются простои техники, строятся маршрутные треки. Благодаря этому значительно сокращаются издержки на эксплуатацию техники - расход топлива, износ шин и других расходных материалов и т.п.

На предприятиях компании также внедрена система мобильного видеонаблюдения за ремонтом спецтехники, что позволяет повысить эффективность ремонтных процессов.

Для мониторинга и контроля всех этапов производственных процессов широко используются технологии промышленного интернета и беспроводной передачи данных.

В Амурской области на разрезе Ерковецкий на водоотливных скважинах внедрена и используется телемеханизированная система. Она предназначена для удаленного контроля работы насосов, мониторинга потребления электроэнергии, что позволяет снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения транспортных расходов на ежедневный осмотр скважин и уменьшения аварийности насосного оборудования. Система также дает возможность более точно определять объемы откачиваемой воды. В настоящий момент это технологическое решение контролирует работу порядка 100 водоотливных скважин разреза Ерковецкий.

На разрезе Ерковецкий также используется система учета работы экскаваторов, разработанная для карьерной техники с электроприводами постоянного тока. Благодаря автоматическому анализу токов якорных цепей приводов подъема, тяги и поворота данная система позволяет получать максимально точные данные об объеме отработанной вскрышной породы и режимах работы экскаватора.

На всех предприятиях "Русского Угля" применяются автоматизированные системы технического и коммерческого учета электроэнергии, обеспечивающие дистанционный сбор, обработку и анализ информации со специально оборудованных приборов учета. В автоматическом режиме отчетные данные передаются заинтересованным службам внутри предприятия и поставщикам электроэнергии.

Также в компании автоматически отслеживаются, собираются и анализируются данные по работе всех IT-систем, включая производственные IT-системы.

Внедрение технологий производственного интернета и беспроводной передачи данных позволило оперативно получать информацию о работе транспортных средств, карьерной техники, скважин водоотведения, автоматизировать мониторинг и оповещение об инцидентах. Цифровизация технологических процессов помогла оптимизировать грузопотоки и снизить затрату на логистику и ремонт техники, увеличить коэффициент полезного действия используемого оборудования и объем грузоперевозок, сократить простои спецтехники и уменьшить затраты на электроэнергию.

"Мы постоянно отслеживаем новые тренды в области информационных технологий и внедряем новые IT-решения в производственные процессы. Цифровизация производства позволяет оперативно принимать управленческие решения, основываясь на полученных автоматически максимально точных данных, что способствует повышению операционной эффективности компании. Дальнейшая ключевая цель компании в рамках цифровой трансформации - объединение всех активов в единое цифровое пространство", - пояснил директор департамента информационных технологий компании "Русский Уголь" Сергей Чернов.