За 10 месяцев 2021 года "Русский Уголь" добыл 12 млн т энергетического угля

ТАСС, 19 ноября. За январь - октябрь 2021 года на предприятиях компании "Русский Уголь" в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии добыто 12 млн т энергетического угля. Это на 4% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Наибольшие темпы роста показал угольный разрез Кирбинский в Хакасии, где по сравнению с прошлогодними результатами добыто на 14% больше угля марки "Д". Разрез Кирбинский отрабатывает запасы Бейского каменноугольного месторождения.

На 6% по сравнению с 10 месяцами 2020 года вырос объем добычи угля на расположенных в Красноярском крае разрезах Переясловский и Саяно-Партизанский.

Разрез Саяно-Партизанский производит уголь марок "Г" и "ДГ", который благодаря высокой калорийности (более 6 тыс. ккал/кг) пользуется активным спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Продукция Переясловского разреза - уголь марки "3Б" - отличается одним из наиболее высоких показателей калорийности (до 4 400 ккал/кг) среди бурых углей материковой части РФ.

"Продолжается реализация инвестиционной программы обновления парка горнотранспортной техники угольных разрезов в регионах присутствия компании. Объем добычи угля за январь - октябрь 2021 года превышает плановые показатели, что обусловлено, в том числе, и благоприятной конъюнктурой рынка", - пояснили в пресс-службе компании.

"Русский Уголь" ведет добычу энергетического угля открытым способом на угольных разрезах, расположенных в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Суммарные запасы угля компании составляют 1,47 млрд т. Продукция компании поставляется на внутренний рынок потребителям в 60 регионов РФ, а также на экспорт в 15 стран мира.