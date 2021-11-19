Разрез Кирбинский поможет детским садам и школам Алтайского района

ТАСС, 19 ноября. Разрез Кирбинский компании «Русский Уголь» перечислил Администрации Алтайского района 9 млн рублей. Благотворительная помощь Алтайскому району оказывается в рамках соглашения о реализации значимых социально-экономических проектов.

Как рассказали в Администрации Алтайского района, денежные средства предназначены на создание безопасных и комфортных условий для обучающихся образовательных организаций. В частности, будет приобретена мебель в кабинеты физики и химии для Аршановской, Кайбальской, Кировской и Новомихайловской средних школ. В Подсинской школе предстоит частичный ремонт отопления, а в Белоярском детском саду "Теремок" и Лукьяновском детском саду "Радуга" проведут замену полов.

В Кайбальском детском саду "Солнышко" и Кайбальской школе будут отремонтированы медицинские кабинеты. Кроме этого, благодаря финансовой помощи угольного предприятия будут доукомплектованы необходимым медицинским оборудованием другие образовательные организации района.

В рамках соблюдения требований пожарной безопасности в 8-ми образовательных организациях проведут полную замену пожарной сигнализации.

Соглашение о реализации значимых социально-экономических проектов подписано между разрезом Кирбинский и Администрацией Алтайского района. В соответствии с соглашением, за три года району перечислено 27 млн рублей.