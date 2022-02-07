Новое производство бумажных пакетов в Коломне запустят в мае 2022 года

ТАСС, 7 февраля. Новое производство по выпуску бумажных пакетов будет запущено в Коломне Московской области в мае 2022 года, сообщает в пресс-служба Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК). Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей.

"Компания "Архбум-упак" приобрела недвижимость в городе Коломне с целью организации на новом месте единого современного производственного комплекса. Общий объем инвестиций первой очереди строительства оценивается в 1,5 млрд руб. Завод начнет работу в мае 2022 года", - сказали в пресс-службе.

После переезда на новую площадку и монтажа дополнительного оборудования производительность компании возрастет до 120 млн единиц эко-упаковки в год. По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, "Архбум-упак" после расширения мощностей планирует занять более 10% доли российского рынка бумажных пакетов. Штат сотрудников с вводом нового комплекса увеличится до 170 человек, сейчас их работает 110.

По итогам 2021 года компания увеличила объем производства бумажных пакетов на 162% по сравнению с 2020 годом ,до 71 млн. единиц. Компания расширила экспорт продукции, его доля в структуре продаж в настоящее время составляет 10%. Поставки бумажных пакетов идут как на рынки стран СНГ, так и в европейские страны. В частности, крупнейшая сеть супермаркетов в Германии закупила более 2,5 млн единиц пакетов, в январе состоялась первая отгрузка продукции во Францию. В течение 2022 года "Архбум-упак" планирует увеличить долю экспортных поставок до 30%.

"Архбум-упак" входит в австрийскую Группу компаний Pulp Mill Holding GmbH, специализируется на выпуске бумажных крафт-пакетов шириной от 140 до 540 мм с кручеными и плоскими ручками. Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.