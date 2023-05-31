Роспотребнадзор: введение маркировки обеспечит прозрачность оборота сладких напитков

Это позволит обеспечить прослеживаемость каждой товарной единицы на всех этапах ее "жизненного цикла", отметили в ведомстве

ТАСС, 31 мая. Введение обязательной маркировки безалкогольных напитков позволит отследить все этапы производства для оценки качества товара. Об этом ТАСС заявили в Роспотребнадзоре.

"Расширение маркировки на отдельные виды безалкогольных напитков обеспечит прослеживаемость каждой товарной единицы на всех этапах ее "жизненного цикла" - от производства или ввоза в РФ до реализации конечному потребителю. Маркировка - признак качества, свидетельство того, что конкретный товар изготовлен конкретным производителем и качество продукции соответствует заявленному", - заявили в пресс-службе организации.

Там отдельно отметили, что в условиях моратория на проверки система "Честный знак" дает информацию о реализации маркированных товаров, что в свою очередь помогает оперативно реагировать на жалобы населения и выявлять недобросовестных участников рынка.

О маркировке

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков в государственной системе маркировки "Честный знак". Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

С предложением провести эксперимент по маркировке соков и сладких напитков ранее выступил Минпромторг РФ. Инициатива Минпромторга была поддержана Госдумой, общественными организациями. В ее поддержку выступили также сами производители, которые отметили, что готовы вступить в эксперимент еще до его официального объявления. Всего о готовности принять участие в эксперименте уже заявили более 10 производителей, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий