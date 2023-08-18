Первую партию колы в России промаркировали системой "Честный знак"

Представитель компании-производителя "Кавказский бювет" Рафаэль Бабаев отметил, что маркировка не замедляет процесс выпуска продукции

МОСКВА,18 августа. /ТАСС/. Первая партия безалкогольного напитка Соla в России от краснодарского производителя "Кавказский бювет" промаркирована системой "Честный знак" и уже продается в магазинах по стране. Об этом в пятницу сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющимся оператором системы цифровой маркировки "Честный знак".

"Наша компания приняла участие в эксперименте по маркировке безалкогольных напитков и среди первых промаркировала один из самых популярных напитков - Сola. В ходе эксперимента мы протестировали оборудование и зафиксировали, что процессы маркировки не замедляют процесс выпуска продукции", - отметил представитель компании-производителя "Кавказский бювет" Рафаэль Бабаев.

По его словам, эксперимент проводили на производственной скорости 36 тыс. единиц в час, промаркировали более 20 тыс. бутылок. "Считаем, что эксперимент прошел успешно", - рассказал Бабаев.

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина подчеркнула, что за время эксперимента уже 21 участник оборота апробировал работу с маркировкой сладких напитков. "Для нас очень ценна инициативность и заинтересованность бизнеса по внедрению этого нового производственного этапа до вступления в силу обязательных требований. Линии розлива безалкогольных напитков очень схожи с линиями бутилированной воды, поэтому эксперимент по маркировке в новой товарной группе проходит без затруднений", - пояснила она.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.