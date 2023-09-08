Шесть российских заводов Heineken получили оборудование для маркировки пива

"Антарес Вижн Россия" оснастила заводы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске - общей мощностью более нескольких сотен миллионов бутылок в год

ТАСС, 8 сентября. Компания "Антарес Вижн Россия", специализирующаяся на разработке и внедрении технологий маркировки продукции, оснастила системой маркировки шесть заводов - "Объединенных пивоварен Хейнекен" (ОПХ), говорится в сообщении.

"Антарес Вижн Россия" <...> оснастила оборудованием и программным обеспечением для нанесения кода DataMatrix шесть заводов компании "Объединенные пивоварни Хейнекен" - в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске - общей мощностью более нескольких сотен миллионов бутылок в год", - говорится в сообщении.

Качество кода, нанесенного непосредственно на крышки бутылок, обеспечивает высокую степень считываемости на любых сканерах и кассах: процент брака находится на уровне 0,03%. Гендиректор "Антарес Вижн Россия" Павел Булгаков отметил, что одна из особенностей производства компаний с большими объемами выпуска - высокие скорости производства. Так, мощность упаковочной линии на данных заводах - до 55 тыс. бутылок в час.

"Этот кейс - первый в российской маркировке, когда на предприятиях была успешно внедрена технология прямого нанесения кода на стеклянную бутылку на таких высоких скоростях. Реализовав этот проект, мы можем внедрять такое решение на подобных высокоскоростных производствах, выпускающих воду и сладкие напитки в стекле и ПЭТ-таре", - добавил Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.

"В целом темпы подготовки отрасли к началу обязательной маркировки пива являются одними из самых высоких за все годы внедрения "Честного знака". Мы рады ответственному подходу представителей пивоваренного бизнеса к соблюдению новых законодательных требований и уверены, что к 1 октября все заинтересованные будут готовы в полном объеме", - отметил в свою очередь руководитель управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков.

О маркировке

Поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков началось в России с 1 апреля 2023 года. В отношении напитков, упакованных в стеклянную или полимерную упаковку, маркировка вводится с 1 октября, а напитков в иных видах потребительской упаковки - с 15 января 2024 года.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.