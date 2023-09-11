11 сентября, 06:15
Новости компаний

ЦРПТ планирует заключить несколько соглашений с представителями власти и бизнеса на ВЭФ

Соглашения будут направлены на дальнейшее развитие и внедрение маркировки, а также защиту граждан от контрафакта

ТАСС, 11 сентября. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") в ходе восточного экономического форума планирует заключить несколько значимых соглашений с органами государственной и региональных властей. Как сообщает пресс-служба ЦРПТ, соглашения будут направлены на дальнейшее развитие и внедрение маркировки, защиту граждан от контрафакта. 

В пресс-службе отметили, что подробнее про развитие системы маркировки эксперты расскажут на сессии "Глобальная система лекарственной безопасности. Защита здоровья в многополярном мире". Кроме того, представители "Честного знака" проведут несколько деловых встреч с органами власти и производителями рыбной продукции. 

На форуме также представлена лимитированная промаркированная партия из 5 тыс. леденцов "Бобс" от производителя полезных сладостей "МАК-Иваново". Каждый участник может попробовать полезные леденцы и проверить их легальность с помощью бесплатного приложения Честный ЗНАК. 

Более того, ЦРПТ совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН представил маркированные биологически активные добавки к пище. С 1 октября 2023 года все БАД в России будут маркироваться "Честным знаком" в обязательном порядке. 

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.

Возрастная категория: 18+. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация