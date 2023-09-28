"Антарес Вижн Россия" досрочно установила на завод "Вятич" оборудование для маркировки

На предприятии внедрили инновационные линии прямого нанесения кода на крышки

ТАСС,28 сентября. "Антарес Вижн Россия" досрочно реализовала проект по оснащению кировского пивоваренного завода "Вятич" установками для маркировки продукции. На предприятии внедрены инновационные линии прямого нанесения кода на крышки. Оборудование было приобретено по программе беспроцентной рассрочки, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий ( ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"Оснащение пивоваренной отрасли маркировочным оборудованием - то направление, куда мы сегодня прикладываем максимум усилий. Используемые нами самые современные и передовые установки, а также наработанные компетенции, позволяют оснащать предприятия индустрии, опережая установленные регулятором сроки. Сегодня запуск одной линии от распаковки оборудования до начала производства составляет около двух дней", - сообщил генеральный директор "Антарес Вижн Россия" Павел Булгаков.

По его словам, особенность маркировки пива заключается в наличии разных форм факторов, каждый из которых требует своего технического решения. "Мы предлагаем унифицированный вариант, который эффективно монтируется на линию и запускается с минимальными издержками для производства, без снижения скорости линии. В отличии от более распространенной технологии стикерования, себестоимость прямой печати кода на колпачок крайне мала и в десятки раз снижает объем операционных издержек предприятия", - добавил Булгаков.

Генеральный директор АО "Вятич" Николай Курагин отметил, что при внедрении оборудования для маркировки сделан упор на самые передовые технологии, это позволило установить его без лишних хлопот. "Ожидаем, что наша высокая готовность даст нам дополнительные возможности на рынке", - подчеркнул он.

Установка оборудования через программу беспроцентной рассрочки ЦРПТ, помогла компании внедрить передовые технологии без чрезмерной нагрузки на бюджет этого года, отметил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков. "Данная программа стала еще одним инструментом поддержки, предоставленным отрасли для помощи своевременному внедрению маркировки в производственные процессы предприятий в соответствии с требованиями регулятора", - подытожил Волков.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.