Роскачество сообщило о нарушениях качества и безопасности 80% косметических образцов

Недостатки и нарекания выявили в категории детских стиральных порошков, средств для мытья посуды, губной помады, солнцезащитных средств

ТАСС, 2 ноября. Исследования, проводимые надзорными органами и Роскачеством, показывают высокий процент косметических образцов с различными нареканиями, он достигает 80%. Планы по введению маркировки косметики и бытовой химии обусловлены высокой долей нарушений, сообщил глава Общественной потребительской инициативы, замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Независимые исследования, проводимые надзорными органами и Роскачеством, показывали и продолжают показывать очень высокий процент образцов с различными нареканиями. Так, в категории детских стиральных порошков, средств для мытья посуды, губной помады, солнцезащитных средств недостатки или нарекания были выявлены более чем в 80% образцов", - отметил Павлов.

Эксперт подчеркнул, что любые нарушения, связанные с качеством и безопасностью данной продукции, порождают масштабные риски для граждан. Павлов также добавил, что "Общественная потребительская инициатива" полностью поддерживает решение государства распространить на косметику и бытовую химию систему маркировки и прослеживаемости. Механизм уже доказал свою эффективность в деле обеления различных сегментов потребительского рынка и повышения качества продукции.

1 ноября 2023 года опубликован проект постановления правительства РФ о распространении эксперимента по внедрению цифровой маркировки на косметическую продукцию и бытовую химию.