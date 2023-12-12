Самокат и "Честный знак" расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом

Самокат подключился к механизму обработки жалоб пользователей, поданных через систему маркировки, которую создал ЦРПТ

ТАСС, 12 декабря. Онлайн-ритейлер Самокат и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря новому формату взаимодействия сервис сможет быстрее реагировать на запросы пользователей и предотвращать продажу контрафакта и фальсификата. Об этом сообщили в пресс-службе Оператора-ЦРПТ.

С 1 марта 2023 года Самокат подключился к системе "Честный знак" и контролировал наличие маркировки отдельных категорий товаров. Для того, чтобы усилить безопасность клиентов и усовершенствовать обмен информацией с ЦРПТ, онлайн-ритейлер расширяет сотрудничество с государственной системой. Так, Самокат подключился к механизму обработки жалоб пользователей, поданных через систему маркировки, которую создал ЦРПТ. Теперь после получения жалобы на товар и ее подтверждения оператор системы маркировки передает информацию в том числе сервису. Затем онлайн-ритейлер проводит внутреннюю проверку, по итогам которой принимает решение о дальнейшем размещении товара, не дожидаясь реакции на жалобу от контрольно-надзорных органов.

"Благодаря новому расширенному формату взаимодействия с системой "Честный знак" мы сможем оперативно обрабатывать жалобы и выявлять продукцию ненадлежащего качества, чтобы обеспечить еще более высокий уровень безопасности и надежности. Мы заботимся о пользователях, поэтому рады новым возможностям для усиления контроля качества товаров и проверки добросовестности поставщиков", - рассказал Виктор Крылов, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат.

"Пищевая продукция является наиболее чувствительной для потребителя и потому те эффекты, которая маркировка дает при внедрении в данных товарных группах, сразу же находят отклик у потребителей. Это и контроль срока годности, и борьба с фальсификатом. Рынок интернет-торговли постоянно растет и нам отрадно видеть, что крупнейшие онлайн-продавцы пищевой продукции присоединяются к нам для защиты прав потребителей", - отметил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Антон Гущанский.