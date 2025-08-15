По мнению представителей отрасли, эксперимент позволяет сразу проверить несколько вариантов нанесения кода на разные типы упаковки

ТАСС, 15 август. Обязательная маркировка сухих строительных смесей и цемента стартует в РФ 1 октября 2025 года. Более 70% заводских площадок уже оснащают свои линии и планируют завершить подготовку в срок, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки).

В ЦРПТ напомнили, что перед обязательным этапом всегда проходит добровольный и бесплатный эксперимент. Он позволяет протестировать технологические решения, задать вопросы и при необходимости получить комплексную поддержку специалистов, включая выезды на заводы. В цементной отрасли пилот начался 15 марта 2024 года и по просьбе бизнеса дважды продлевался - сначала до 28 февраля 2025 года, затем до 31 августа 2025 года.

"В экспериментах, признанных успешными, приняли участие одни из крупнейших игроков рынка. Более того, именно бизнес-сообщество ранее обращалось в Минпромторг России с предложением закрепить дату запуска обязательной маркировки и не переносить ее", - говорится в сообщении.

По мнению представителей отрасли, данные которых приводит ЦРПТ, эксперимент позволяет сразу проверить несколько вариантов нанесения кода на разные типы упаковки. Как рассказали в "Лаб Индастриз", команда протестировала нанесение маркировки на мешки для сухих строительных смесей, прямое нанесение кода на фольгированные мешки, а также нанесение стикера на пластиковые картриджи для герметиков. "Мы убедились в том, что процессы можно выстроить эффективно, без перебоев и замедления работы производственных линий. <…> Это шанс сделать рынок прозрачнее, повысить доверие потребителей и защитить их от подделок", – отметили в компании.

В компании "Седрус" маркировку назвали инструментом, подтверждающим качество продукции, и пояснили, что участие в пилоте позволило не только подготовиться технически, но и оценить преимущества прослеживаемости в товаропроводящей сети. Как подчеркнули в Vetonit, выпуская сотни тонн продукции по всей стране, важно заранее адаптировать процессы, чтобы обеспечить стабильность поставок и прозрачность для потребителей. В свою очередь, в "Качественных смесях" добавили, что строительный рынок столкнулся с проблемой фальсификата и недобросовестных игроков, а маркировка поможет навести порядок и гарантировать качество и легальность товаров.

Как проинформировали в пресс-службе, в цементной отрасли интеграторы помогают компаниям технически и организационно подключиться к "Честному знаку", выстроить работу по новым требованиям. Так, "Первый Бит" вместе с партнерами и при поддержке ЦРПТ успешно провел эксперименты на площадках "Цементум Центр" и "Горнозаводскцемент" (концерн Akkermann) и других. В обоих случаях была выстроена полная цепочка – от заказа кодов до печати, валидации, агрегации и ввода продукции в оборот. "При грамотной подготовке и технической поддержке внедрение маркировки возможно без снижения темпов производства, а компании получают готовые решения, отработанные на реальных предприятиях", – отметили в компании.