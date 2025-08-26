В пресс-службе центра отметили, что с начала внедрения поэкземплярного учета пива система "Честный знак" демонстрирует рост прозрачности и доверия к отрасли, а новые отгрузки игроков рынка - готовность рынка к новым требованиям

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поэкземплярная подача сведений в "Честный знак" о движении продукции в потребительской упаковке в пивной отрасли начнется с 1 сентября 2025 года, но до 1 декабря процесс отгрузки не блокируется. При этом большинство представителей уже заранее подготовились к новым требованиям, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Поэкземплярный учет означает, что каждая бутылка или банка пива получает уникальный код, который позволяет отслеживать ее движение от производства до конечного потребителя.

"Такой подход повышает прозрачность рынка, защищает законных производителей и снижает риски появления контрафакта. И уже сейчас, заранее, компании, занимающие 83% рынка пива, отгружают продукцию своим контрагентам поэкземплярно", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам "Пивоваренного завода Лысковский" Ольга Манасова, поэкземплярная маркировка позволяет полностью отслеживать движение продукции, минимизировать риски контрафакта и обеспечить соблюдение всех нормативных требований. "Мы заранее начали отгрузки маркированного пива, подготовили производственные линии и протестировали все процессы, чтобы быть готовыми к старту поэкземплярного учета. Со своей стороны рассчитываем на то, что это повысит прозрачность рынка, упростит работу с дистрибьюторами и розничными сетями, укрепит доверие к отрасли и поддержит добросовестный бизнес. А для потребителей - станет гарантией покупки безопасного и легального продукта", - рассказала Манасова, слова которой приводит ЦРПТ.

В пресс-службе пояснили, что с начала внедрения поэкземплярного учета пива система "Честный знак" демонстрирует рост прозрачности и доверия к отрасли, а новые отгрузки игроков рынка - готовность рынка к новым требованиям. Более того, бизнес активно поддерживают интеграторы.

"Как интегратор мы видим, что поэкземплярная маркировка пива - это не только требование закона, но и возможность для бизнеса выстроить прозрачные и эффективные процессы. <…> Наш опыт показывает, что даже на высокоскоростных линиях переход на поэкземплярный учет прошел без снижения скорости. Для рынка и потребителей это гарантии легальности и безопасности продукции", - отметил исполнительный директор интегратора МАСТ Алексей Журавский, которого цитирует ЦРПТ.