ЦРПТ: "Честный знак" открыл семинары для легкоатлетов по проверке спортивного питания

КИСЛОВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) при поддержке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) открыла серию антидопинговых семинаров для спортсменов (членов и кандидатов сборной России), тренеров и врачей, находящихся на сборах в центре "ЮгСпорт-Кисловодск". Ключевой темой стала минимизация рисков употребления некачественных или контрафактных добавок, которые могут привести к дисквалификации, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"Задача ЦРПТ - не только отслеживать движение товаров, но и давать потребителям, а в данном случае - спортсменам высшего эшелона, простые и эффективные инструменты для защиты своего здоровья и карьеры. С помощью приложения "Честный знак" можно за секунды убедиться в легальности продукта, а также оперативно сообщить в Роспотребнадзор о недобросовестном поставщике. Это формирует новую культуру потребления и ответственности импортеров и производителей", - рассказала руководитель направления "Управления по работе с социально значимыми товарами" ЦРПТ Любовь Андреева.

Отмечается, что низкое качество, фальсификация и наличие запрещенных веществ в биологически активных добавках (БАД) и спортивном питании остаются одним из главных рисков спортивной карьеры. В ходе семинара эксперт ЦРПТ подробно разъяснила, какими подтверждающими документами должны обладать легальные БАДы и спортивное питание, как по коду маркировки проверить подлинность и легальность товара, а также как устроена национальная система маркировки.

Отдельно была затронута важная законодательная инициатива по отображению статуса проверенного товара на маркетплейсах - основных площадках для самостоятельных покупок спортсменов. С 1 октября 2026 года покупатели еще до совершения покупки будут видеть, прошел ли товар все необходимые проверки и является ли он легальным.

"Мы благодарим коллег из ЦРПТ за участие в семинаре и содействие в продвижении культуры честного и чистого спорта. Просвещение в области маркировки - это важный шаг к снижению рисков для наших атлетов", - прокомментировала директор департамента антидопинга и целостности ВФЛА Кристина Кучеева, слова которой приведены в сообщении.