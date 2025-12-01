ЦРПТ: производители игрушек, бритв и стройматериалов готовы к новой волне маркировки

Благодаря маркировке незаконного оборота станет еще меньше, отметила президент АИДТ Антонина Цицулина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Маркировка игрушек и игр для детей до 14 лет, бритв, какао и новых видов стройматериалов стартовала 1 декабря. Участники рынка заранее настроили производственные процессы и готовы к выполнению требований, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

Отмечается, что маркировка распространяется на игрушки и игры для детей до 14 лет. Производители обязаны маркировать самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), куклы и коляски для них, а также настольные игры, головоломки, наборы электрических гоночных автомобилей. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), доля нелегального оборота на рынке превышает 33%.

Президент АИДТ Антонина Цицулина поддерживает процесс: "Запуск обязательной маркировки – важный этап перехода к полной цифровой прослеживаемости детской продукции. Благодаря маркировке незаконного оборота станет еще меньше", – пояснила Цицулина, ее слова приводит ЦРПТ.

Кировская фабрика "Весна", старейшее действующее производство кукол и игрушек в России, в числе первых подключилась еще на этапе пилотного проекта. "Мы выстроили технологический маршрут под маркировку: интегрировали оборудование и настроили обмен данными с "Честным знаком", – рассказала директор фабрики Ольга Доротюк, которую цитирует пресс-служба.

Новые категории

К маркируемой продукции также добавились какао, горячий шоколад и подобные напитки. Еще до старта обязательного этапа маркировки российские производители промаркировали и ввели в оборот более 3,5 тонн продукта. Заранее производственную линию оборудовала одна из старейших кондитерских фабрик в России – Фабрика "Красный Октябрь". "Для нас важно быть образцом для всей отрасли и выполнить постановление правительства по маркировке продукции", – приводит ЦРПТ слова заместителя управляющего директора компании "Объединенные кондитеры" Николая Васюкова.



Кроме того, началась маркировка бритв и лезвий. По данным ИГМУ ВШЭ, уровень нелегального оборота в этой категории более 20%. "Современный рынок требует современных решений. Мы не стали дожидаться последнего момента и первыми в отрасли полностью подготовились к маркировке, тщательно выбрали партнера, провели тесты и теперь готовы гарантировать нашим покупателям, что под кодом "Честный знак" скрывается именно тот, проверенный годами продукт, который они знают и любят", – прокомментировал гендиректор компании "Мосточлегмаш" Алыев Ремиз Эюб-Оглы, которого цитирует пресс-служба.

Производители также обязаны маркировать стройматериалы - монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие строительные смеси. Это второй этап внедрения маркировки в этой товарной категории. Директор по производству управляющей компании "ВОЛМА" Михаил Бабкин подчеркнул, что компания участвовала в эксперименте по маркировке с самого начала и за несколько недель до официального старта приступила к нанесению кодов на всех заводах, продукция которых попадает под действие постановления правительства. "Мы уверены, что маркировка повысит прозрачность рынка строительных материалов и укрепит доверие покупателей, которые получают оригинальную продукцию, соответствующую высоким стандартам качества", - приводит ЦРПТ его слова.

Другие нововведения

В ЦРПТ рассказали, что с 1 декабря для консервов заработает автоматическая сверка данных между системами "Честный знак" и ВетИС. Производитель не сможет ввести в оборот объем маркированной продукции, который более чем на 5% превышает объем продукции, учтенной в ветеринарной системе Россельхознадзора.

Более того, вступили в силу новые правила оборота пива и слабоалкогольных напитков. Отгрузка этой продукции допускается только после получения положительного ответа от системы маркировки на основе проверенного универсального передаточного документа (УПД). Это завершающий этап перехода к полной прослеживаемости товарной категории, говорится в сообщении.

Также с декабря в России заканчивается переходный период для маркировки масел и специальных автомобильных жидкостей. Как пояснили в ЦРПТ, с этой даты запрещена продажа любых немаркированных смазочных материалов и специальных жидкостей – вне зависимости от того, когда и где они были произведены. Это касается как тех, что выпущены в оборот до 1 сентября 2025 года, так и тех, что импортируются или выпускаются с 1 сентября 2025 года и позже. Теперь все масла и специальные жидкости, которые продаются в магазинах и на маркетплейсах, обязаны быть промаркированы.