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"Росводоканал" в 2020 году увеличит вложения в модернизацию сетей до 7,5 млрд рублей

Таким образом, по сравнению с 2019 годом объем привлеченных средств увеличится почти в два раза

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Росводоканал" направит 7,5 млрд рублей на реализацию проектов по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в 2020 году, это более чем в 1,7 раза больше, чем в 2019 году, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"Росводоканал" - один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем водоснабжения и водоотведения в шести регионах страны. В 2019 году на реализацию инвестиционных проектов "Росводоканала" было направлено 4,3 млрд рублей, в 2020-м этот показатель достигнет 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время компания расширяет список строительных компаний и подрядчиков, которые поставляют "Росводоканалу" оборудование и материалы. "Предприятия "Росводоканала" строят новые объекты, модернизируют существующие, и для этого нам нужно расширять пул профессиональных партнеров", - цитирует пресс-служба слова операционного директора "Росводоканала" Андрея Броцмана.

По данным пресс-службы, одна из таких встреч с потенциальными партнерами прошла на площадке "Росводоканал Барнаул". По словам гендиректора "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Масловского, которые приводит пресс-служба, сейчас растет потребность в качественных материалах и уровне выполняемых работ, поэтому предприятия должны постоянно развиваться и привлекать новых подрядчиков, чтобы быть эффективными.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в стране частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением компании работают шесть региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Компания эксплуатирует 14,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 515 млн куб. м воды и принимают на очистку 500 млн куб. м стоков.

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