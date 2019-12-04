"Био-Веста М" получила всероссийскую награду за кисломолочный напиток для детей

Новосибирск, 4 декабря. Микробиологи из новосибирской компании "Био-Веста М" получили престижную всероссийскую награду "За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Николая Верещагина", основателя молочного дела в России и "отца" вологодского масла. Награда была присуждена за освоение производства продукта с бифидобактериями "Бифилин-М", повышающего иммунитет и восстанавливающего работу кишечника у детей, сообщил ТАСС основатель компании Владислав Ильин.

"Мы стали победителем всероссийского конкурса "За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н.В. Верещагина", своей уникальной разработкой - кисломолочным продуктом "Бифилин-М" - компании удалось поразить экспертов. Продукт занял первое место в номинации "За внедрение инновационных продуктов переработки молока. "Бифилин-М" обошел в конкурсе продукцию более 50 предприятий России. "Бифилин-М" - кисломолочный продукт с использованием в качестве закваски чистой культуры бифидобактерий", - заявил Владислав Ильин.

Он отметил, что в число учредителей премии входят Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности (Москва), а также Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина (Вологда).

Собеседник агентства добавил, что продукт был разработан одним из московских институтов еще в конце 1980-х годов, однако именно новосибирская компания после приобретения лицензии сумела его внедрить в промышленное производство и вывести на рынок. По словам Ильина, основная сложность в изготовлении "Бифилина-М" состоит в том, что для его производства не подходит оборудование для йогуртов, нужен биореактор, так как бифидобактериям необходима бескислородная среда. Продукт изготавливается по стандартам фармацевтической промышленности на инновационном современном оборудовании, что невозможно на обычном молочном заводе.

"В России молочники поступают обычно так: приобретают у небольших предприятий концентрированную культуру и добавляют ее, например, в кефир, получая бифидокефир. Активного вещества там достаточно мало, у нас – 100%. Мы производим "Бифилин-М", выращивая бифидобактерии на коровьем молоке. Молоко и закваска – ничего больше. Бифидобактерии, попадая в кишечник, задают некий тон, в результате чего активируется и улучшается родная микрофлора", - объяснил Ильин.

Он добавил, что "Бифилин-М" является продуктом питания нового типа, обладающим, помимо основной функции снабжения организма человека нутриентами, дополнительным положительным действием на здоровье.

"Бифилин-М", по данным экспертов, способствует снижению инфекционной заболеваемости детей и повышает их когнитивные способности, нормализует психоэмоциональный статус. В настоящее время продукт поставляется в более 50 детских садов Новосибирска. "Бифилин-М" рекомендуют детям с трех лет и взрослым, а его ближайший аналог "Бифилин-Д" (детский) – с восьми месяцев.

По словам собеседника агентства, сейчас компания активное внимание уделяет развитию еще одного продукта – "Биовестина", который во многом является концентрированным "Бифилином-М". Ильин добавил, что введение "Биовестина" в диету помогает пациентам восстанавливаться после сложных болезней. В частности, по мнению экспертов, он помогает людям повысить качество жизни на фоне химио- и лучевой терапии.

Биовестин - БАД, не является лекарственным средством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом (специалистом).