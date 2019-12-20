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"Русский Уголь" заключил первую сделку в проекте биржевых торгов энергетическим углем

Реализация пилотного проекта начата с торгов наиболее распространенным видом этого топлива марки "Д"

Санкт-Петербург, 20 декабря. Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" 20 декабря заключила первую сделку по продаже добываемого в Хакасии угля марки "Д" на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) в рамках запуска пилотного проекта биржевых торгов энергетическим углем. Договор по продаже длиннопламенного угля марки "Д" (класс крупности 0-13) (разрез Степной) был заключен на условиях "франко-вагон станция назначения" на базисе станции Новосибирск Западный.

Реализация проекта биржевых торгов углем в пилотном режиме начата с торгов наиболее распространенным видом этого топлива марки "Д", который пользуется спросом у крупных генерирующих компаний, а также потребителей небольших объемов.

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников отметил: "Старт проекта по торгам углем – это продолжение реализации политики Биржи по выводу на организованные торги стратегических российских товаров. Мы выполняем задачи, поставленные в Национальном плане развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденном Указом Президента РФ, и конкретизированные в Дорожной карте Правительства. Развитие биржевых торгов позволит создать открытый конкурентный рынок данного товара, сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на топливо".

Подготовка пилотного проекта биржевых торгов углем осуществлена в рамках совместной работы профильного подкомитета Биржевого комитета ФАС России, Минэнерго России, Банка России, НП "Совет рынка", участников рынка угля. Совместно с участниками рынка Биржа разработала Правила торгов в секции "Энергоносители" и Спецификацию биржевого товара. Разработана уникальная модель биржевых торгов, предусматривающая пересчет цены приобретенной на бирже партии угля в зависимости от фактического качества поставленного товара.

"Ежегодно на угольных разрезах компании "Русский Уголь" в Красноярском крае и Республике Хакасия добывается более 6 млн т каменного энергетического угля марки "Д". Этот вид топлива пользуется спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Мы заинтересованы в использовании биржевых механизмов для привлечения новых клиентов. Сегодня мы заключили первую сделку на СПбМТСБ. Надеемся, что возможности этой новой высокотехнологичной площадки сбыта продукции позволят нам в дальнейшем наращивать производственные мощности и объемы реализации", - заявил генеральный директор компании "Русский Уголь" Станислав Грачев.

На предприятиях "Русского Угля" добывается каменный энергетический уголь марок "Д", "Г" и "ДГ". С начала 2019 года "Русский Уголь" на 24% увеличил отгрузку каменного энергетического угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост обусловлен увеличением объемов добычи и отгрузки этого вида топлива на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае и разрезе Степной в Хакасии, а также вхождением в состав "Русского Угля" разреза Кирбинский в Хакасии, отрабатывающего запасы Бейского каменноугольного месторождения.

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