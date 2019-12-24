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"Росводоканал" в 2019 году взыскал с должников более 900 млн рублей

При этом в компании отмечают тенденцию к снижению суммы задолженности по отдельным категориям потребителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей составила задолженность жителей России перед предприятиями "Росводоканала" к концу 2019 года, 1,4 млрд рублей - долг управляющих компаний и ТСЖ, сообщает во вторник пресс-служба компании. 

"По состоянию на 1 декабря долги потребителей за услуги, оказанные предприятиями группы компаний "Росводоканал", составили 4,5 млрд рублей, более 2 млрд рублей не заплатило население", - говорится в сообщении. 

В компании отмечают, что задолженность за коммунальные услуги затрудняет формирование источников финансирования ремонтных программ и может негативно отразиться на надежности и качестве оказываемых услуг. Несмотря на внушительную сумму долгов, в "Росводоканале" констатируют тенденцию к ее снижению по отдельным категориям потребителей.

"Это произошло благодаря системной досудебной и претензионно-исковой работе, проводимой во всех региональных водоканалах. С неплательщиков взыскано более 900 млн рублей. Еще одним фактором снижения задолженности можно назвать изменившийся подход руководителей ряда организаций к своим обязательствам перед поставщиками коммунальных услуг. В качестве положительного примера можно отметить Министерство обороны РФ", - уточнил коммерческий директор "Росводоканала" Сергей Прокофьев.

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