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На разрезе "Русского Угля" в Красноярском крае добыто 90 млн т энергетического угля

На разрезе Переясловский добывают бурый уголь марки "БР", который отгружается как российским, так и зарубежным потребителям
Описание
© Пресс-служба компании "Русский Уголь"

Красноярск, 15 января. На расположенном в Красноярском крае угольном разрезе Переясловский входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" к январю 2020 года добыто 90 млн т бурого энергетического угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию, сообщает пресс-служба компании.

На разрезе добывают бурый уголь марки "БР", который отгружается российским и зарубежным потребителям. Переясловский уголь идет на нужды генерирующих компаний – ТЭЦ и ГРЭС, крупных предприятий сферы ЖКХ, а также сжигается в небольших котельных.

Переясловский угольный разрез введен в эксплуатацию в 1983 году. Он отрабатывает запасы Переясловского буроугольного месторождения, расположенного на территории Рыбинского, Уярского и Партизанского районов Красноярского края.

Добываемый здесь бурый энергетический уголь обладает наивысшей калорийностью среди всех бурых углей на материковой части РФ: при сгорании он выделяет до 4500 ккал/кг. Годовая производственная мощность Переясловского разреза превышает 5 млн т, а его балансовые запасы составляют более 260 млн т угля.

Продукция разреза Переясловский представлена сортомарками угля "2БР", "2БПКО", "2БМСШ", "3БР", "3БПКО", "3БМСШ".

На предприятии работают около 700 человек.

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