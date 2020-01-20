Добыча энергетического угля на предприятиях "Русского Угля" в Сибири выросла на 12%

Новосибирск, 20 января. Объем добычи энергетического угля активами входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в Сибири по итогам 2019 года вырос на 12% (или 1,3 млн т угля) по сравнению с показателями 2018 года. Рост обусловлен вхождением в состав "Русского Угля" разреза Кирбинский в Хакасии, а также увеличением добычи каменного энергетического угля на разрезах Степной (Хакасия) и Саяно-Партизанский (Красноярский край).

В 2019 году на разрезах компании "Русский Уголь" в Сибири было добыто 11,8 млн т каменного и бурого энергетического угля. В 2018 году объем добычи на расположенных в Сибирском федеральном округе разрезах компании достиг 10,5 млн т.

В 2019 году на 100 тыс. т – с 1 до 1,1 млн т – выросла добыча каменного энергетического угля марки "Г" и "ДГ" на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае. Добыча каменного энергетического угля марки "Д" на разрезе Степной в Хакасии по итогам 2019 года увеличилась на 200 тыс. т – с 4,2 до 4,4 млн т.

В 2019 году впервые за историю предприятия на годовую производственную мощность в 1 млн т вышел разрез Кирбинский, отрабатывающий запасы Бейского каменноугольного месторождения.

Каменный энергетический уголь поставляют на внутренний рынок и на экспорт. Его используют для нужд промышленных предприятий, сектора большой энергетики и ЖКХ.

Активом компании "Русский Уголь" в Сибири также является расположенный в Красноярском крае разрез Переясловский, где добывают бурый энергетический уголь. Отгрузки этого угля в основном идут на внутренний рынок РФ.