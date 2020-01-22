В 2019 году добыча "Русского Угля" выросла на 9%

Москва, 22 января. Объем добычи энергетического угля на предприятиях входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в 2019 году увеличился на 9% (или 1,3 млн т) и достиг 15,3 млн т. В 2018 году "Русский Уголь" добыл около 14 млн т топлива.

По итогам 2019 года на 21% вырос объем переработки каменного энергетического угля на обогатительной фабрике разреза Степной в Хакасии, сообщает пресс-служба "Русского Угля". По ее данным, в 2019 году обогащено 4,1 млн т топлива, тогда как в 2018 году этот показатель равнялся 3,4 млн т.

"Русский Уголь" ведет добычу каменного и бурого энергетического угля открытым способом на семи угольных разрезах в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. Продукция компании поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.