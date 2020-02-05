Балансовые запасы "Русского Угля" в Амурской области выросли на 26 млн т топлива

Благовещенск, 5 февраля. Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" сообщила, что за 2019 год балансовые запасы ее актива в Амурской области – разреза Ерковецкий – увеличились в рамках актуализации на 26 млн т: с 485 млн т (по состоянию на 01.01.2019) до 511 млн т (по состоянию на 01.01.2020) бурого энергетического угля.

Введенный в эксплуатацию в 1991 году разрез Ерковецкий добывает открытым способом энергетический уголь марки "2БР". Этот вид топлива поставляется на внутренний рынок РФ – преимущественно для нужд сектора большой энергетики и ЖКХ Амурской области и других регионов Дальнего Востока России.

Производственная мощность Ерковецкого разреза – 2,5 млн т угля в год. В перспективе "Русский Уголь" планирует рост производственной мощности этого предприятия. Для этого на Ерковецкий разрез поступает новая горная техника, а в близлежащем к угледобывающему предприятию селе Варваровка введен в эксплуатацию современный вахтовый комплекс.

В состав "Русского Угля" входят семь угольных разрезов, расположенных в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. Общие балансовые запасы компании по состоянию на 01.01.2020 составляют 1,47 млрд т энергетического угля.