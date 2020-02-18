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В 2019 году "Русский Уголь" на 30% увеличил отгрузку каменного угля

В прошлом году российским и зарубежным потребителям было отгружено 5,2 млн т этого вида топлива

Москва, 18 февраля. В 2019 году входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" на 30% увеличила отгрузку каменного энергетического угля в сравнении с результатами 2018 года. По итогам 2019 года российским и зарубежным потребителям было отгружено 5,2 млн т каменного угля, тогда как в 2018 году этот показатель равнялся 4 млн т, сообщает пресс-служба компании.

Рост отгрузок этого вида топлива в пресс-службе "Русского Угля" объяснили вхождением в 2019 году в состав компании отрабатывающего запасы Бейского каменноугольного месторождения Хакасии разреза Кирбинский, а также увеличением поставок каменного угля, добываемого на разрезе Степной в Хакасии и разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае.

Каменный энергетический уголь марок "Д", "Г" и "ДГ" с разрезов Сибирского федерального округа поставляется для нужд энергетики, цементной, стекольной промышленности, а также металлургии. Он пользуется спросом у российских потребителей, а также экспортируется в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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