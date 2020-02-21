"Русский Уголь" наградил победителей производственного соревнования

Благовещенск, 21 февраля. Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" подарила отечественные автомобили-внедорожники и специальные денежные премии горнякам Сибири, достигшим по итогам 2019 года лучших производственных показателей.

В производственном соревновании 2019 года принимали участие 64 бригады разных видов экскаваторов шести угольных разрезов Сибири и Дальнего Востока. Ежемесячно результаты их работы фиксировала специальная комиссия.

По итогам 2019 года в производственном соревновании победили горняки из Хакасии - работники разрезов Кирбинский и Степной, а также из Красноярского края – работники разреза Переясловский.

В награду за свой труд семь бригад угольщиков получили денежные премии и внедорожники отечественного производства. На протяжении 2019 года победители не только достигали лучших производственных результатов, но и безукоризненно соблюдали трудовую и производственную дисциплину, требования промышленной безопасности и охраны труда.

По итогам 2019 года на разрезах компании "Русский Уголь" добыто 15,3 млн т каменного и бурого энергетического угля, что является рекордным показателем за всю историю компании. Практика производственных соревнований, мотивирующая работников на достижение высоких результатов, вносит весомый вклад в повышение общей производительности труда, уверены в компании. Помимо различных мотивационных программ на предприятиях "Русского Угля" действует обширный социальный пакет для работников и членов их семей.