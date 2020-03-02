В Приамурье "Русский Уголь" активно привлекает на работу молодежь

Благовещенск, 2 марта. Для привлечения молодых кадров входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" тесно взаимодействует с Центрами занятости населения Амурской области в рамках реализации национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", а также реализует кадровые программы с преподавательским составом и студентами профильных учебных заведений области.

Благодаря этим программам ежегодно десятки молодых амурчан трудоустраиваются в угольную отрасль региона. Более 500 студентов учебных заведений Дальнего Востока прошли производственную практику на предприятиях "Русского Угля" в Приамурье. Молодежь в возрасте до 30 лет составляет сейчас более 20% работников "Амуругля" (актив "Русского Угля" в Амурской области), рассказали в пресс-службе компании.

Накануне заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО "Амуруголь" Евгений Матлаускас принял участие в Ярмарке вакансий ЦЗН Райчихинска. На мероприятие были приглашены студенты Райчихинского индустриального техникума, обучающиеся по специальностям "Открытые горные работы", "Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования", а также будущие токари, машинисты горных машин, автомеханики и электротехники.

"На мероприятиях, которые проводит Центр занятости населения города Райчихинска, мы рассказываем о перспективах и особенностях развития компании, о предоставляемых гарантиях и льготах, в том числе для молодых специалистов, об имеющихся вакансиях и средних уровнях заработных плат по интересующим профессиям, а также о развитии угольной отрасли в целом", - пояснил Евгений Матлаускас.

Также для привлечения молодежи "Амуруголь" в течение многих лет сотрудничает с Райчихинским индустриальным техникумом. На данный момент в компании работает более 400 человек, получивших образование в данном учебном заведении. Кроме этого договоры о реализации образовательных программ на 2020 год действуют с Благовещенским политехническим колледжем и Амурским государственным университетом.