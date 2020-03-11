"Русский Уголь" поддерживает рационализаторские программы в угольной отрасли

Благовещенск, 11 марта. Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" развивает рационализаторские программы в угольной отрасли Сибири и Дальнего Востока России. Рационализаторское движение, направленное на повышение эффективности производственных процессов, внедрено на семи угледобывающих предприятиях Амурской области, Красноярского края и Хакасии. За время работы программы успешно реализованы несколько десятков идей по повышению эффективности производства.

Уже четыре года на угледобывающих предприятиях "Русского Угля" действует программа "Бережливое производство". Принять участие в ней может каждый, у кого есть идеи, как сделать производственные процессы более эффективными. Если рационализаторская идея успешно внедряется в рабочие процессы, ее автора поощряют денежной премией. Благодаря этой программе, в том числе, на угледобывающих предприятиях повышается производительность труда.

Старт проведению программы дал нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", который реализуется в РФ с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики.

В угольной отрасли Сибири и Дальнего Востока по программе "Бережливое производство" работниками компании "Русский Уголь" разработано около 100 идей по повышению эффективности производственных процессов. Только за последние два года успешно внедрены несколько десятков идей общим экономическим эффектом более 35 млн рублей.

Компания продолжает развитие этого проекта. За успешно внедренные рационализаторские идеи горняки Сибири и Приамурья уже получили заслуженные денежные премии.