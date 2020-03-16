"Русский Уголь" улучшает условия труда и быта горняков Сибири и Дальнего Востока

Москва, 16 марта. На угольных разрезах в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии запущена программа по улучшению бытовых и рабочих условий горняков. Масштабный проект "Реновация" действует на всех предприятиях входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в Сибири и на Дальнем Востоке.

Благодаря этой программе за 2019 год преобразились более 50 объектов. В их числе – административно-бытовые комплексы для рабочих, промышленные площадки и производственные объекты. В улучшение условий быта и труда работников компания инвестировала более 30 млн рублей.

Российская угольная компания с активами в Сибири и на Дальнем Востоке запустила программу реновации, ориентируясь на "майский указ" президента РФ Владимира Путина. Президент подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года" ("майский указ"). В нем затронуты, в том числе, темы строительства жилья и инфраструктуры.

В разделе о промышленности говорится о необходимости реконструировать предприятия: "…решение следующих задач: стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов; замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест…"

"Русский Уголь" намерен продолжать программу реновации и в дальнейшем.