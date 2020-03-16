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"Русский Уголь" улучшает условия труда и быта горняков Сибири и Дальнего Востока

На эти цели компания направила более 30 млн рублей

Москва, 16 марта. На угольных разрезах в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии запущена программа по улучшению бытовых и рабочих условий горняков. Масштабный проект "Реновация" действует на всех предприятиях входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Благодаря этой программе за 2019 год преобразились более 50 объектов. В их числе – административно-бытовые комплексы для рабочих, промышленные площадки и производственные объекты. В улучшение условий быта и труда работников компания инвестировала более 30 млн рублей.

Российская угольная компания с активами в Сибири и на Дальнем Востоке запустила программу реновации, ориентируясь на "майский указ" президента РФ Владимира Путина. Президент подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года" ("майский указ"). В нем затронуты, в том числе, темы строительства жилья и инфраструктуры.

В разделе о промышленности говорится о необходимости реконструировать предприятия: "…решение следующих задач: стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов; замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест…"

"Русский Уголь" намерен продолжать программу реновации и в дальнейшем.  

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Новости компаний
"Русский Уголь" поддерживает рационализаторские программы в угольной отрасли
Рационализаторское движение, направленное на повышение эффективности производственных процессов, внедрено на семи предприятиях Амурской области, Красноярского края и Хакасии
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