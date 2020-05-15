"Русский Уголь" продолжает поставки угля для Минобороны РФ

Москва, 15 мая. В завершившемся отопительном сезоне 2019/2020, несмотря на мировую пандемию коронавирусной инфекции, входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" в полном объеме и в установленные сроки завершила поставки добываемого на разрезах в Сибири и на Дальнем Востоке энергетического угля для нужд Минобороны РФ. Это топливо отгружалось котельным Министерства обороны РФ, расположенным в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. "Русский Уголь" сотрудничает с Министерством обороны РФ уже более 10 лет и высоко оценивает надежность этого партнерства.

"Мы считаем Министерство обороны РФ одним из ключевых партнеров компании "Русский Уголь". Наше сотрудничество длится уже десятилетие, и при этом оплата за уголь всегда поступает своевременно и в полном объеме. В этом плане не стал исключением и завершившийся отопительный сезон. Отгрузки твердого топлива федеральным потребителям – важная часть коммерческой стратегии компании. Я рад, что мы успешно завершили отопительный сезон-2019/2020. Надеюсь, что сотрудничество с Министерством обороны РФ продолжится и в следующем отопительном сезоне", - отметил заместитель генерального директора по коммерции АО "Русский Уголь" Эдуард Шаапуни.

Компания "Русский Уголь" ведет добычу каменного и бурого энергетического угля открытым способом на семи угольных разрезах в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. В 2019 году на предприятиях "Русского Угля" добыто свыше 15,3 млн т топлива.