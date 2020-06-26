Сибирские застройщики получили от Сбербанка 7,1 млрд рублей за время пандемии

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Сибирское отделение Сбербанка за время пандемии выдало застройщикам 7,1 млрд рублей кредитов на строительство 27 жилищных комплексов, причем строительство жилья в этот период финансируется в больших объемах, чем планировалось ранее. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Сибирского банка ПАО "Сбербанк".



"С начала пандемии Сбербанк профинансировал строительство 27 жилищных комплексов в Сибири на общую сумму 7,1 млрд рублей. Всего с начала года проектное финансирование получили 36 застройщиков на сумму 16,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.



Также во время пандемии покупатели жилья открыли в Сбербанке 1640 эскроу-счетов. При этом с начала 2020 года покупатели открыли более 2,5 тыс. таких счетов, сообщила пресс-служба. Эскроу-счета с 1 июля 2019 года являются обязательными при расчетах застройщиков с покупателями жилья. Застройщик может получить деньги с этих счетов только после ввода жилья в эксплуатацию.

"Мы видим, что несмотря на сложившиеся обстоятельства строительный рынок продолжает работу в стабильном режиме. К нам по-прежнему обращаются застройщики за проектным финансированием, причем мы финансируем строительство жилья даже в больших объемах, чем планировали ранее. Постепенно расширяется и перечень застройщиков-партнеров, которые предлагают квартиры в своих домах по беспрецедентным ставкам от 1% годовых", - цитируют в пресс-службе председателя Сибирского банка Сбербанка Татьяну Галкину.



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