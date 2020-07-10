В Приамурье "Русский Уголь" помогает нуждающимся

Москва, 10 июля. Во время непростой эпидемиологической ситуации в России и мире АО "Амуруголь" - актив входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" - продолжает реализацию социальных программ на территории Амурской области.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области "Райчихинская городская больница" получила от актива "Русского Угля" благотворительную помощь на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала больницы.

Традиционные адресаты благотворительной помощи "Амурского угля" - те, кто особенно остро в ней нуждается: дети-сироты и пожилые люди – во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки также не остались без поддержки благотворителей.

Компания оказала помощь в благоустройстве территорий детских домов Приамурья - ГАУ АО Новорайчихинский центр адаптации выпускников "Маяк", ГБУ АО "Завитинский социальный приют для детей", ГАУАО РЦССУ "Шанс".

Помощь от горняков традиционно получают пожилые амурчане. В этом году ее адресатами стали более 1 400 пожилых жителей Приамурья. А более 300 инвалидов, вдов и пенсионеров, проживающих в домах с печным отоплением, в период отопительного сезона компания снабдила благотворительным пайковым углем.

"Амуруголь" – предприятие с многолетней историей. Проведение взвешенной социальной политики является одним из приоритетов компании. Традиция помогать сохраняется и сейчас, в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Реализация благотворительных и социальных проектов и поддержка нуждающихся будет продолжена и в дальнейшем", - отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО "Амуруголь" Евгений Матлаускас.