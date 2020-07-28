"Русский Уголь" внедряет новые технологии на разрезах в Хакасии

Москва, 28 июля. Новые технологии, позволяющие повысить уровень автоматизации производственных процессов, внедряет на своих угледобывающих предприятиях в Хакасии входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь".

Во 2-м квартале 2020 года на разрезе Кирбинский внедрена современная отечественная система автоматизированного учета "1С:ERP Горнодобывающая промышленность". Она позволяет эффективно управлять продажами, логистикой, ремонтами и эксплуатацией горнотранспортной техники и другими процессами на предприятии, оперативно вести производственный учет горных работ, готовой продукции, оборудования, материалов и топлива, обеспечить детализацию параметров по качественным характеристикам угля, повысить уровень контроля и достоверности всех данных в оперативном учете.

"Внедрение ERP-системы делает возможной комплексную автоматизацию всех процессов на предприятии: от добычи до переработки и продажи угля. Основной целью проекта стала автоматизация процессов оперативного, регламентированного, складского учетов, а также управления персоналом. Результатом внедрения системы стало повышение качества управления всеми процессами на предприятии. Внедренная информационная система взаимосвязана с другими ИТ-решениями холдинга", - рассказал директор департамента информационных технологий компании "Русский Уголь" Сергей Чернов.

В 2020 году на предприятиях "Русского Угля" в Хакасии внедряется технология автоматизированной системы контроля крупногабаритных шин карьерных самосвалов. Контроль давления в крупногабаритных шинах, соблюдение скоростного режима и обеспечение контроля загрузки при правильной ротации шин позволяет увеличить сроки их службы. Для автоматизации данного процесса к штатным системам контроля давления и веса карьерных самосвалов угольных разрезов Степной и Кирбинский была подключена белорусская система спутникового мониторинга "Виалон". Благодаря этому стало возможно отслеживать основные эксплуатационные параметры в режиме реального времени, получать уведомления об отклонениях, формировать необходимые производственные отчеты и статистику. Данный функционал также позволяет оперативно реагировать на выход за пределы целевых значений параметров эксплуатации крупногабаритных шин. Система сигнализирует о необходимости заправки карьерного самосвала, возникающих перегрузах и недогрузах, превышении допустимой скорости.

По экспертным оценкам, обеспечение правильной эксплуатации крупногабаритных шин увеличивает ресурс их работы на 10% и более. Благодаря подключению к новой системе мониторинга отслеживать состояние шин теперь можно в режиме реального времени. Это позволяет повысить эффективность производственных процессов и достичь существенного экономического эффекта при эксплуатации крупногабаритных шин.

На данный момент к системе мониторинга подключено более 30 автосамосвалов БелАЗ на разрезах "Русского Угля" в Хакасии. В перспективе данную технологию планируется внедрить также на угледобывающих предприятиях в Красноярском крае.