"Русский Уголь": для сотрудников компании проведено более 3 тысяч тестов на COVID-2019

Москва, 3 августа. Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" продолжает выполнять комплекс мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Для работников компании на регулярной основе организованы массовые лабораторные тесты на коронавирусную инфекцию. В данный момент проведено уже более 3 тысяч тестов. Тестирование работников во всех регионах присутствия проводится за счет средств компании.

На всех предприятиях "Русского Угля" в Амурской области, Красноярском крае, Республике Хакасии и головном офисе в Москве последовательно выполняются рекомендации Роспотребнадзора по организации трудовой деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Медицинские кабинеты угледобывающих предприятий переведены в режим повышенной готовности. Обязательный предсменный медицинский осмотр позволяет оперативно оценивать состояние здоровья горняков перед началом работы, также самочувствие работников отслеживается в течение дня. Для дополнительного мониторинга на предприятиях созданы штабы по контролю над ситуацией.

"В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионах нашего присутствия сотрудники отдельных подразделений компании были переведены на удаленный режим работы. Совещания и планерки проводились в режиме телефонных и видеоконференций, командировки сведены к минимуму. Работа в административных зданиях допускалась только в том случае, если задача не могла быть выполнена удаленно. При этом добыча угля не прекращалась – производственные процессы требуют непрерывной работы. В этот непростой период нам удалось сохранить самое ценное – здоровье сотрудников компании, а также обеспечить выполнение контрактных обязательств по поставкам угля, в том числе, на государственные и социально значимые объекты и по международным соглашениям", - пояснили в пресс-службе компании "Русский Уголь".