"Русский Уголь" успешно выполняет северный завоз энергетического угля в Якутию

Москва, 14 августа. О своевременной поставке энергетического угля для нужд Крайнего Севера сообщает входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь". Добываемый на угольных разрезах Хакасии высококалорийный каменный энергетический уголь марки Д в преддверии нового отопительного сезона отгружается в труднодоступные районы Якутии. Северный завоз энергоносителя проходит строго в установленные сроки.

Компания уже поставила свыше 27 тыс. тонн топлива в Усть-Янский улус Республики Саха, а также в течение года поставит порядка 47 тыс. тонн топлива в города Алдан и Томмот. Завоз топлива для нужд севера Якутии ведется с учетом длительного отопительного сезона (с августа по июнь) и короткого навигационного периода (1,5 месяца) в этом регионе. Для транспортировки энергоносителя используются железнодорожный, водный и автотранспорт.

"Завоз угля в районы крайнего севера Республики Саха (Якутии) проходит в несколько этапов. В период с 1 по 20 июля уголь доставляется железнодорожным транспортом до морского/речного порта. С 20 по 30 июля ведется накопление и перевалка угля в порту. С 30 июля по 15 августа идет транспортировка угля по Северному морскому пути до Нижнеянского речного порта. После перевалки в Нижнеянском речном порту часть угля поставляется по реке Яна до поселка Усть-Яна, а другая часть топлива остается на хранении в порту до февраля, когда открывается зимняя автодорожная переправа. Поставляя продукцию в Якутию, мы строго выполняем установленный график отгрузок, чтобы завоз топлива в труднодоступные части этого региона прошел своевременно и без сбоев", - отметили в коммерческой службе компании "Русский Уголь".